Hantavirüs Şüphesi: MV Hondius Gemisi Tenerife'ye Ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinin Tenerife'ye ulaştığını belirterek, yolcuların güvenli bir şekilde tahliyesi için sonraki adımları koordine ettiklerini bildirdi.

"MV Hondius" adlı yolcu gemisinin Tenerife kıyılarına ulaştığını belirten Ghebreyesus, "Limandayız ve yolcuların güvenli bir şekilde karaya çıkışı için sonraki adımları koordine ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Adada panik yaratan geminin gelmesi nedeniyle 3 İspanyol bakan ile DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus da Tenerife'de bulunuyor.

Arjantin'den yola çıkan ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisi, İspanya'nın güneydoğusunda yer alan Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na getirilmişti.

Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.