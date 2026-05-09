Hantavirüs Tespit Edilen Gemide Tahliye Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hantavirüs Tespit Edilen Gemide Tahliye Denetimi

Hantavirüs Tespit Edilen Gemide Tahliye Denetimi
09.05.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, hantavirüs tespit edilen MV Hondius gemisinin tahliyesini denetliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Arjantin'den kalkarak Kanarya Adaları'ına doğru giderken bazı yolcularında hantavirüs tespit edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" isimli geminin güvenli şekilde yapılacak tahliyesini denetlemek üzere İspanya'ya gittiğini bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunarak, "İspanya'ya vardım ve burada, MV Hondius gemisinden yolcuların, mürettebattın ve sağlık uzmanlarının güvenli bir şekilde karaya çıkarılmasını denetlemek üzere Tenerife'ye gidecek olan üst düzey hükümet yetkililerine katılacağım." ifadelerini kullandı.

Geminin kaptanı Jan Dobrogowski ve gemideki DSÖ meslektaşı Dr. Freddy Banza-Mutoka ile doğrudan iletişim halinde olduğunu belirten Ghebreyesus, "Bana şu aşamada gemide hantavirüs belirtileri gösteren başka kimsenin olmadığını söylediler. DSÖ, durumu aktif olarak izlemeye, destek ve sonraki adımları koordine etmeye devam ediyor, üye ülkeleri ve kamuoyunu buna göre bilgilendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, şu ana kadar Kanarya Adaları nüfusu ve küresel olarak hantavirüs riskinin düşük olduğunu da vurguladı.

Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden Hollanda bandıralı "MV Hondius" isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmesi sonrasında, konu dünya gündeminde yer almaya başlamıştı.

MV Hondius, 7 Mayıs'ta yolcuların tahliyesini gerçekleştirmek üzere Kanarya Adaları'na doğru yola çıkmıştı.

Geminin yarın Kanarya Adaları'na ulaşması öngörülüyor.

Hantavirüs

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hantavirüs Tespit Edilen Gemide Tahliye Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
82 bin liralık geri vites 82 bin liralık geri vites
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
Real Madrid’de neler oluyor Son görüntü ortalığı karıştırdı Real Madrid'de neler oluyor? Son görüntü ortalığı karıştırdı
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Kerem Fener’e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin Kerem Fener'e gidince neler olmuş neler: Döveceğim idmana getirmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz

14:12
İşte ülkeyi sallayan futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar
İşte ülkeyi sallayan futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
13:34
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
Hull City maçında Fatih Terim sürprizi
12:20
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye’de çöl tozu etkili olacak
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak
12:09
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
11:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 14:19:16. #7.12#
SON DAKİKA: Hantavirüs Tespit Edilen Gemide Tahliye Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.