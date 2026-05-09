Hantavirüs Tespit Edilen Gemide Tahliye Denetimi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Arjantin'den kalkarak Kanarya Adaları'ına doğru giderken bazı yolcularında hantavirüs tespit edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" isimli geminin güvenli şekilde yapılacak tahliyesini denetlemek üzere İspanya'ya gittiğini bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunarak, "İspanya'ya vardım ve burada, MV Hondius gemisinden yolcuların, mürettebattın ve sağlık uzmanlarının güvenli bir şekilde karaya çıkarılmasını denetlemek üzere Tenerife'ye gidecek olan üst düzey hükümet yetkililerine katılacağım." ifadelerini kullandı.

Geminin kaptanı Jan Dobrogowski ve gemideki DSÖ meslektaşı Dr. Freddy Banza-Mutoka ile doğrudan iletişim halinde olduğunu belirten Ghebreyesus, "Bana şu aşamada gemide hantavirüs belirtileri gösteren başka kimsenin olmadığını söylediler. DSÖ, durumu aktif olarak izlemeye, destek ve sonraki adımları koordine etmeye devam ediyor, üye ülkeleri ve kamuoyunu buna göre bilgilendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, şu ana kadar Kanarya Adaları nüfusu ve küresel olarak hantavirüs riskinin düşük olduğunu da vurguladı.

Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden Hollanda bandıralı "MV Hondius" isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmesi sonrasında, konu dünya gündeminde yer almaya başlamıştı.

MV Hondius, 7 Mayıs'ta yolcuların tahliyesini gerçekleştirmek üzere Kanarya Adaları'na doğru yola çıkmıştı.

Geminin yarın Kanarya Adaları'na ulaşması öngörülüyor.

Hantavirüs

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.