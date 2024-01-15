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Samsun'da 60 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 60 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 60 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (27), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yaparken, M.Y.'nin saklandığı evde operasyon düzenledi ve hükümlü gözaltına alındı.

Samsun\'da 60 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı
15.01.2024 - 14:17,
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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde hakkında 60 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (27), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, hakkında başta 'hırsızlık' olmak üzere çeşitli suçlardan 60 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (27) isimli kadını takibe aldı. Hükümlü, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde saklandığı eve yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsun'da 60 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı - Son Dakika
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