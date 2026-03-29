Hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü kovalamaca sonunda yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, internet üzerinden alışveriş yapan vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen ve nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlünün ilçede harabe bir evde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, pencereden atlayarak kaçmaya çalışan firari hükümlüyü kovalamaca sonucu yakaladı.

İkamette arama yapan ekipler, 1,26 gram taş kokain ve 0,11 gram toz kokaini ele geçirdi.

Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.