Hapishanelerde Uyuz Salgını: Filistinlilerin Dörtte Biri Etkilendi

Güncel

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin dörtte birinin, yayılmayı önleyici tedbirlerin alınmaması nedeniyle uyuz hastalığına yakalandığı bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberinde, "İnsan hakları kuruluşlarının sunduğu dilekçeye yanıt olarak İsrail Cezaevi İdaresi, hapishanelerdeki Filistinli mahkumların yaklaşık dörtte birinin son aylarda uyuz hastalığına yakalandığını itiraf etti." ifadesi kullanıldı.

İsrail Yüksek Mahkemesinin de İsrailli insan hakları örgütlerinin sunduğu ve Cezaevi İdaresinin uyuz hastalığının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almadığını belirten dilekçeyi değerlendireceği belirtildi.

Hapishanelerdeki uyuz salgınının tutukluların yetersiz tıbbi bakım ve Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 sonrasında cezaevlerindeki aşırı kalabalıklaşma şikayetlerinin yapıldığı bir dönemde ortaya çıktığına dikkat çekildi.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 10 bin Filistinlinin bulunduğu kaydedilirken İsrail Yüksek Mahkemesine dilekçe sunan tarafların, uyuz hastalığına yakalanan Filistinlilerin avukatlarıyla görüşmelerinin iptal edildiği ve dava duruşmalarının ertelendiğini belirttiği aktarıldı.

Mahkemeye, İsrail İnsan Hakları Hekimleri Derneği, İsrail'deki Yurttaş Hakları Derneği, İsrail'deki Arap Azınlık Haklarını Koruma Hukuk Merkezi (Adalah), İsrailli insan hakları örgütü Hamoked ve İsrail'de İşkenceye Karşı Halk Komitesi isimli kuruluşlar tarafından dilekçenin sunulduğu kaydedildi.

İsrail'deki çeşitli hapishanelerde aktif 1704 uyuz vakası bulunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin makamlarından yapılan son açıklamalara göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk, 794 Filistinli hayatını kaybetti.