Harbin'de düzenlenen ışık gösterisi büyük ilgi gördü
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki bir meydanda düzenlenen ışık gösterisi büyük ilgi gördü. Gösteri, ziyaretçilere görsel bir şölen sunarken, etkinlikte yer alan sanatçılar da performanslarıyla büyüledi.
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4.05.2024 15:45:55. #1.12#
SON DAKİKA: Harbin'de düzenlenen ışık gösterisi büyük ilgi gördü - Son Dakika
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