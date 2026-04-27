Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Yeni Sezon Mayısta Başlıyor - Son Dakika
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Yeni Sezon Mayısta Başlıyor

27.04.2026 11:51  Güncelleme: 12:14
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 2026 sezonunda dünyaca ünlü isimleri ve Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını ağırlamaya hazırlanıyor. Harbiye, mayıs ayı itibarıyla kapılarını açacak. Tarihi mekan, mayıs ayında, Gülşen, Yıldız Tilbe, Cem Adrian, Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin, Nazan Öncel ve Pentegram'ın da aralarında olduğu sanatçıları ve grupları ağırlayacak.

(İSTANBUL) - Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 2026 sezonunda dünyaca ünlü isimleri ve Türkiye'nin en sevilen sanatçılarını ağırlamaya hazırlanıyor. Harbiye, mayıs ayı itibarıyla kapılarını açacak. Tarihi mekan, mayıs ayında, Gülşen, Yıldız Tilbe, Cem Adrian, Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin, Nazan Öncel ve Pentegram'ın da aralarında olduğu sanatçıları ve grupları ağırlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 2026 yılında Türk müziğinin güçlü temsilcileri ile zenginleşen bir sezon için geri sayıma başladı.

İstanbul'un simge mekanlarından tarihi sahne, dev prodüksiyonlar ve heyecanla beklenen performanslarla sanatseverlere unutulmaz bir yaz vaadediyor.

İstanbul'un kültür sanat hafızasında özel bir yere sahip olan Harbiye Açık Hava, her yaz binlerce müzikseveri eşsiz bir atmosferde bir araya getiriyor.

Tarihi mekan mayıs ayında, Gülşen, Yıldız Tilbe, Cem Adrian, Berkay, Sibel Can, Edis, Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin, Nazan Öncel ve Pentegram'ın da aralarında olduğu sanatçıları ve grupları ağırlayacak.

Yaz sezonu boyunca hem yerli müziğin dev isimlerine hem de uluslararası yıldızlara ev sahipliği yapacak olan Harbiye, zengin seçkisiyle İstanbul'un kültür sanat takvimine yön verecek. Pop müzikten klasik müzik resitallerine, cazın büyüleyici tınılarından görkemli sahne şovlarına kadar geniş bir yelpaze izleyiciyle buluşacak.

Biletler, Passo, Biletix ve Biletinial'da satışa sunuldu.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Yeni Sezon Mayısta Başlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Yeni Sezon Mayısta Başlıyor - Son Dakika
