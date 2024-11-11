Haredi Askerlik Muafiyeti Yedek Asker Sayısını Düşürdü - Son Dakika
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Haredi Askerlik Muafiyeti Yedek Asker Sayısını Düşürdü

İsrail'de Ultra-Ortodoksların askerlik muafiyeti sonrası yedek asker sayısında %15-25 düşüş yaşandı.

11.11.2024 18:16
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İsrail basını, Ultra-Ortodoks Yahudileri (Harediler) zorunlu askerlikten muaf tutan yasa tasarısının sunulmasının ardından askerlik hizmetine katılan yedek asker sayısında somut bir azalma olduğunu yazdı.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, son haftalarda Gazze ve Lübnan cephelerinde hissedilen ve buralardaki operasyonel kararları etkileyen yedek asker sayısında görülen yüzde 15 ila 25 oranındaki düşüşten endişe duyuyor.

Haberde, bu düşüşün Haredileri zorunlu askerlikten muaf tutan yasa tasarısının sunulmasının ardından gerçekleştiği kaydedildi.

Gazeteye göre düşüşün nedenleri arasında yorgunluk ve bitkinlik halinin artması ve 2025 yılına kadar devam etmesi beklenen yedek askerlik uygulamasının yaygınlaşması yer alıyor.

Haberde, ismi verilmeyen üst düzey güvenlik görevlisinin, "yedek askerlerin gelecek yıl en az 100 gün görev yapmak zorunda kalması bekleniyor" şeklindeki ifadesine yer verildi.

İsrail hükümetindeki koalisyon partileri, her yıl yaklaşık 60 bin Haredinin askerlikten muafiyetini sağlayacak yeni bir yasa çıkarılmasını talep ediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da oy birliğiyle Ultra Ortodoks Yahudi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Kararda, askere alınmayanların kamu tarafından finanse edilen sosyal yardım ve eğitim yardımlarından da yararlanamayacaklarına yer verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görevine son verdiği Savunma Bakanı Yoav Gallant da İsrail'deki Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına tepki gösterenler arasındaydı.

Çoğu, dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredi Yahudilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı istemiyor.

Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inancına sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyordu.

İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanunu geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haredi Askerlik Muafiyeti Yedek Asker Sayısını Düşürdü - Son Dakika

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