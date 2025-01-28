Haredi Milletvekili: Oğlum Askerlik Yerine Hapiste Tevrat Öğrenir - Son Dakika
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Haredi Milletvekili: Oğlum Askerlik Yerine Hapiste Tevrat Öğrenir

İsrail'deki Haredi partisi Şas'ın milletvekili, oğlunun askere gitmektense hapse girmeye razı olduğunu açıkladı.

28.01.2025 17:17
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İsrail'deki Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) partisi Şas'ın milletvekili Yosef Taieb, oğlunun İsrail ordusunda askerlik yapmaktansa hapse atılmaya razı olduğunu belirtti.

Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre Taieb, yerel bir radyoya verdiği röportajda oğlunun İsrail ordusunda askerlik yapmaya karşı olduğunu söyledi.

Oğluna askere çağrıldığına ilişkin belgenin ulaştığını aktaran ancak onun askere gitmek istemediğini söyleyen Taieb, "Oğlum bir (askere alım) emir aldı ve bana ne yapması gerektiğini sordu. Ona yeşiva (dini okul) başkanlarına sormasını ve onların talimatlarına göre hareket etmesini söyledim." dedi.

Taieb, oğlunun askere gitmektense hapse gitmeyi bile göze aldığını dile getirerek, "(Yeşiva başkanları) Ne yapmamızı söylerlerse onu yapacağız. Tutuklanması gerektiğini söylerlerse, o zaman tutuklanacak ve hapishaneden Tevrat öğrenecek." ifadesini kullandı.

Haredilerin askerlikten muaf tutulması tartışma konusu

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, 15 Kasım'da ordunun 7 bin Harediyi askere çağırma kararını onaylamıştı.

Nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan Harediler, zorunlu askerliğe karşı çıkıyor ve hayatlarını Tevrat çalışmalarına adadıklarını belirtiyorlar.

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Haredi Milletvekili: Oğlum Askerlik Yerine Hapiste Tevrat Öğrenir - Son Dakika

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