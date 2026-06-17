Harezmi Eğitim Modeli Bilim Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Harezmi Eğitim Modeli Bilim Şenliği

17.06.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Harezmi Eğitim Modeli kapsamında yıl sonu bilim şenliği düzenlendi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Bilim Şenliği" etkinliği gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yıl boyunca üzerinde çalıştıkları projelerin sergilendiği şenlik, Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Programda, öğretmenler rehberliğinde hazırlanan bilim, teknoloji, sanat ve sosyal bilimleri disiplinler arası anlayışla bir araya getiren çalışmalar yer aldı.

Bu kapsamda öğrenciler, geliştirdikleri projelerle geleceğin dünyasına yönelik özgün fikirlerini sergileme fırsatı buldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Harezmi Eğitim Modeli'nin öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra yaşam becerilerini de desteklediğini belirtti.

Eriş, bilimsel düşünceyi merkeze alan çalışmaların Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleriyle örtüştüğünü de ifade etti.

Etkinliğe, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Döşemealtı Kaymakamı Ünal Çakıcı, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Etkinlik, Harezmi, Antalya, Eğitim, Güncel, Bilim, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harezmi Eğitim Modeli Bilim Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman’da “dairesel köy“ sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor Adıyaman'da "dairesel köy" sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor
TikTok’taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı Sebebi yürek burktu Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:54
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
11:49
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar İşte evlerinden çıkanlar
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar
11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 12:49:58. #.0.4#
SON DAKİKA: Harezmi Eğitim Modeli Bilim Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.