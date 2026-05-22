Harkiv'de Sivil Altyapı Ağırlıkla Zarar Gördü

Haber: Melis YILDIRIM - Kamera: Dursun ALKAYA

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen basın gezisi kapsamında aralarında ANKA Haber Ajansı'nın da bulunduğu bir grup Türk gazeteci, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların en yoğun olduğu yerlerden Harkiv'de, Vali Oleh Syniehubov ile bir araya geldi.

Demografik yapıya ilişkin bilgi veren Syniehubov, savaş öncesinde ilçelerde 2,7 milyon, şehir merkezinde 2 milyon insanın yaşadığını belirterek, savaş başladığında 300 bin civarında insanın kaldığını söyledi. Syniehubov, işgalden kurtarıldıktan sonra insanların geri döndüğünü dile getirdi. Savaşta en çok tahrip olan bölgenin Harkiv olduğunu vurgulayan Syniehubov, "Zarar gören binalar arasında en çok sivil altyapı öne çıkıyor. Hem apartmanlar hem özel mülkler zarar gördü. Harkiv bölgesindeki ve şehrindeki okulların yaklaşık yüzde 50'si ya tamamen yıkılmış ya da çok ciddi zarar görmüş durumda" dedi.

"SON 24 SAATTE 252 ÇATIŞMA YAŞANDI"

Vali Syniehubov, cephe hattı boyunca sadece 24 saat içinde yaklaşık 252 çatışma yaşandığını söyleyerek, bölgede sürekli olarak tahliye operasyonları yapıldığını belirtti. Syniehubov, her 24 saatte yaklaşık 50 Harkivlinin tahliye edildiğini söyledi. Harkiv bölgesinin şehirlerinde ve şehir merkezinde hayatın devam ettiğine dikkat çeken Syniehubov, insanların yaşamlarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bölgedeki Türk nüfusuna ilişkin soru üzerine Syniehubov, istatistik paylaşamayacağını ancak Türklerin olduğunu bildiğini ve Türk öğrenciler olduğunu söyledi.