Harkiv Valisi Türk Basın Mensuplarıyla Buluştu

22.05.2026 10:19
Ukrayna'nın Harkiv valisi, şehirdeki tahribat ve tahliye işlemleri hakkında bilgi verdi.

Ukrayna'nın Harkiv şehrinin valisi Oleh Synıehubov, Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türk basın mensuplarıyla Valilik binasında bir araya gelen Synıehubov, şehrin nüfusuna ilişkin bilgiler verdi.

Synıehubov, bölgenin, savaş nedeniyle ülke genelinde en çok tahrip olan yerlerden biri olduğunu vurguladı.

Zarar gören yerler arasında sivil altyapının öne çıktığını dile getiren Synıehubov, bölgedeki tehlikeli alanlardan tahliye operasyonlarının sürdüğünü bildirdi.

Harkiv'deki hayatın olumsuzluklara rağmen sürdüğünü belirten Synıehubov, bölgenin insan tahliyesi açısından önemine dikkati çekti.

AA muhabirinin "Harkiv'deki Türk vatandaşı sayısına" yönelik sorusunu yanıtlayan Synıehubov, Harkiv'in öğrenci şehri olması nedeniyle birçok Türk vatandaşını da barındırdığını dile getirdi.

Türk basın mensupları, Synıehubov ile görüşmenin ardından, savaş nedeniyle şehirde harap olan yerleri ve Ukraynalı yetkilileri ziyaret etti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 10:43:37. #7.12#
