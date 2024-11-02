Harlısu'da Yangın 4 Evi Tehdit Etti - Son Dakika
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Harlısu'da Yangın 4 Evi Tehdit Etti

Harlısu\'da Yangın 4 Evi Tehdit Etti

Hatay'daki orman yangını 4 eve sıçradı, tahliyeler yapıldı, can kaybı yok.

02.11.2024 20:42
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ALEVLER 4 EVE SIÇRADI

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları eteğindeki Kozaklı Mahallesi'ndeki çıkan orman yangını ile ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yangının Harlısu mevkisinde 4 eve sıçradığı belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, alınan önlemlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Yangının yerleşim yerlerine sıçraması ihtimaline karşın AFAD ekipleri yangından etkilenebilecek vatandaşlarımızın tahliyesi için bölgeye 7 adet servis aracı yönlendirilmiştir. Jandarma ve Emniyet birimlerine bağlı TOMA'lar da yangına müdahale etmektedir. Ayrıca çevre illerimiz Adana, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'ten yangına müdahale amacıyla araç ve personel görevlendirmesi talep edilmiştir. Harlısu mevkiinde yangının sıçradığı 4 eve müdahale edilerek yangın söndürülmüş olup aileler güvenli alana tahliye edilmiştir. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Havadan ve karadan 152 araç ve 479 personel ile söndürme çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: DHA

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