Harman Yeri Dizisi Kırkpınar'da Tanıtıldı

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni yapımlarından "Harman Yeri" dizisi Kırkpınar'da güreşseverlere tanıtıldı.

Yağlı güreşin Türkiye'deki en önemli merkezlerinden Edirne Kırkpınar Sarayiçi alanında kurulan stantta oyuncular imza günü düzenledi.

Büyük ilgi gören dizi oyuncuları vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Dizinin başrol oyuncularından Berk Oktay, AA muhabirine, güreşlerin çekimlerine hazırlanırken ciddi ve zor bir süreç geçirdiklerini belirtti.

Dramatik açıdan da çok kuvvetli sahnelere sahip dizinin yörüklerin hayatını anlattığını ifade eden Oktay, diziyi izleyen herkesin kendinden bir şeyler bulacağını vurguladı.

Dizide güreş sahnelerine başpehlivanlar eşliğinde hazırlandıklarını anlatan Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gerçekten çok beğendiğim bir proje oldu. Güreş sahnelerine fiziken de hazırlandık. Başpehlivanlarımızla çalıştık, onlar çok destek verdiler, oynadılar da bu arada dizimizde. Ali Gürbüz'ün bir sahnesi var. O da bana birkaç kendisine özgü hareketini öğretti sağ olsun.

Çok kolay olmayan zorlu ama sonucu keyifli bir iş oldu. En başta sadece güreş izlemeyecek seyircimiz. Dramatik açıdan da çok kuvvetli sahnelere sahip dizimiz yörüklerin hayatını anlatıyor. Toprak kavgası var, aşk var, kavuşamama var, her şey var açıkçası o yüzden kuvvetli bir iş geliyor."

-"Biz de bir yarı pehlivan sayılırız galiba"

Burç Kümbetlioğlu ise diziyle anlaştıktan sonra 2 ay çok sıkı bir spor antrenmanı yaptıklarını, yıllardır spor yapan biri olarak güreşin bu kadar ağır bir spor olduğunu bilmediğini anlattı.

Yağlı güreşlerin çok emek isteyen beslenmesinden uykusuna çok özen gösterilmesi gereken bir spor olduğunu vurgulayan Kümbetlioğlu, "Ben diziden önce güreşlerin böylesine ağır bir spor olduğunu bilmiyordum. Bizim öyle canımızı çıkardılar ki vücudumda ağrıyan yerleri hissedince benim vücudumda böyle yerlerde varmış dedim yani yalan yok. Biz de bir yarı pehlivan sayılırız galiba. Hepsine bütün güreşlere aşırı saygı duyuyorum. Çünkü 3 yaşından başlayan bir eğitim sürecinden geçerek hayatlarını buna adıyorlar. Bu çok kıymetli bence çok kıymetli bir şeye adıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kümbetlioğlu, böylesine eğlenceli ve zor bir projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek vatandaşların diziyi çok severek izleyeceğini sözlerine ekledi.

"Seyircimizin de diziyi çok seveceğinden eminim"

Bir başka başrol oyuncusu Gülsim Ali ise kendisinin dizide Cemre karakterini canlandırdığını söyledi.

Sıcak, samimi gelenekleri, görenekleri, coğrafyayı, ata sporunu yansıtan bir projede olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali, "Seyircimizin de diziyi çok seveceğinden eminim. Farklı bir şey gösteriyoruz onlara. Zaten bize o kadar güzel yorumlar geldi ki sağ olsun bizim erkekler bütün oyuncularımız 18-20 kilo alan oldu. Gerçekten güreştiler yani. Biz o sahneleri çekerken güreşçilerle yan yana geldikleri zaman onlar gibiydi, onların kilosunda ve boyundaydılar, onlardan hiçbir farkları yoktu seyircimiz bunu bilen en azından." ifadelerini kullandı.

Melis Kızılaslan da dizide asi, dik, gururlu ve sevdikleri için bir sürü fedakarlık yapan, sevdiklerini ön planda tutan bir karakteri canlandırdığını belirtti.

Türk sporu yağlı güreşi merkezine alan yapım, sevdiği kadın uğruna güreşi ve baba evini bırakan eski bir başpehlivanın hikayesini anlatıyor.

Dizi, eski Başpehlivan Hamza Bozbey'in uzun yıllar sonra döndüğü ata toprağında, kökleriyle geçmişiyle yüzleşmesine odaklanıyor.

Başpehlivan Hamza Bozbey karakterine Berk Oktay'ın, Cemre Bozbey'e ise Gülsim Ali'nin hayat verdiği dizide, Burç Kümbetlioğlu, Levent Ülgen ve İpek Tuzcuoğlu da yer alıyor.

Dizi için özel güreş dersleri alan oyuncular, bir pehlivanın yaşam tarzına uygun hazırlık süreçlerinden geçti. Dizide ayrıca Ali Gürbüz, Mustafa Taş ve Erkan Taş gibi ünlü başpehlivanlar da oyunculara eşlik ediyor.

Yönetmenliğini, bir pehlivanın doğuş hikayesini anlattığı "Kispet" adlı kısa filmiyle ulusal ve uluslararası festivallerden ödüller kazanan Harun Korkmaz'ın üstlendiği dizinin senaryosu ise Harun Korkmaz ile Necip Güleçer'in imzasını taşıyor.

Yağlı güreş tutkunlarını ekran başına toplamayı hedefleyen yapımın, yağlı güreşi daha geniş kitlelere tanıtması da amaçlanıyor.

Dizi, çok yakında TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de izleyicilerle buluşacak.