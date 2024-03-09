Bursa'nın Harmancık ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye tarafından etkinlikler düzenlendi.
Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, kamuda ve özel sektörde çalışan kadınları iş yerlerinde ziyaret ederek, hediyeler verip günlerini kutladı.
Akşam saatlerinde ise Harmancık Spor Salonu'nda Kadriye ve Ali Saruhan kardeşler tarafından konser verildi.
Etkinliğe katılanlara eşarp, karanfil ve çeşitli ikramlarda bulunan Ataş, annesi ve eşine çiçek takdim etti.
Yoğun katılımın olduğu konser, geç saatlere kadar sürdü.
Son Dakika › Güncel › Harmancık'ta Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika
Bartın'ın Kurtköy köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Necmi G. idaresindeki işçileri taşıyan minibüs ile Erol A. yönetimindeki işçi servisi çarpıştı. Kazada sürücü Necmi G. hayatını kaybederken, 2'si ağır 27 kişi yaralandı. Olay yerine gelen yetkililer, olayla ilgili incelemelerde bulundu.
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde birinci yaşına giren 5 ayının doğum günü kutlandı. Ayılara Özgürlük Projesi kapsamında, sokaklarda oynatılan ayıların toplanarak özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla kurulan merkezde, 75 boz ayı bulunuyor. Giresun ve Bursa'da anneleri tarafından terk edilen 5 yavru ayı birinci yaşını doldurdu.
Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 'Evinin Sultanları' voleybol turnuvası düzenledi. Bayan personeller ve sporcu velileri bir araya geldi.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret ederek, hastaneye Erişilebilirlik Belgesi takdim etti. Bu belgeyi alan hastane, Düzce'de bu belgeye sahip olan 7. kurum oldu.
2024 yılları arasında görev yapan İl Genel Meclis üyeleri son toplantılarını gerçekleştirdi. İGM Başkanı Fazlı Koç, 5 yıllık süreçte yapılan çalışmalara değinerek, yeni meclis üyelerine başarılar diledi.
Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sarıkaya Camii ve Minibüsçüler Odası hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camiyi yaptıran aileye sembolik hediye verildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Aydınlıları sevilen sanatçı Melek Mosso ile buluşturdu. Mosso, en sevilen şarkılarını seslendirip kendisini Aydınlılarla buluşturduğu için Çerçioğlu'na teşekkür etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Nevşehir'e ziyaret gerçekleştirdi. Elitaş, AK Parti'nin başarılarından bahsederek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden de başarıyla çıkacaklarını belirtti. Elitaş ayrıca, parti içindeki sadakatsizliklere de değindi.
Sizin düşünceleriniz neler ?