BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN ÇAĞRI
Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede saat 15.00 sıralarında canlanan alevlere helikopterlerle müdahale edilirken, Harmancık Belediyesi'nden yapılan anonslarla da vatandaşların söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye gitmesi çağrısı yapıldı. Anonsla birlikte ilçede yaşayanlar araçlarıyla birlikte bölgeye hareket etti.
Son Dakika › Güncel › Harmancık'ta Yangın için Halk Destek Çağrısı - Son Dakika
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