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Harp Malulü Gaziler Derneği Üyeleri TBMM Önünde Eylem Yaptı - Son Dakika
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Harp Malulü Gaziler Derneği Üyeleri TBMM Önünde Eylem Yaptı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) terör örgütü PKK'ya destek verdiği gerekçesiyle TBMM önünde eylem yaptı. Dernek üyeleri, Türk bayraklarıyla TBMM'nin yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda toplandı. Üyeler, şehitlerin vefasını beklediklerini ve terör örgütünü destekleyenleri Meclis'ten çıkarmalarını istediklerini belirtti.

Harp Malulü Gaziler Derneği Üyeleri TBMM Önünde Eylem Yaptı
16.01.2024 - 15:14,
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) terör örgütü PKK'ya destek verdiği gerekçesiyle TBMM önünde eylem yaptı.

Dernek üyeleri, Türk bayraklarıyla TBMM'nin yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda toplandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından grup adına konuşan Dernek Genel Başkanı Mustafa Işık, 22 Aralık'tan bugüne 21 askerin şehit olduğunu belirtti.

Üzüntüleri kadar öfkelerinin de büyük olduğunu söyleyen Işık, "Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı. Bugün milletin Meclisinin önünden, Meclise sesleniyoruz, eğer şehitlerimize bir vefa borcunuzun olduğunu düşünüyorsanız, Meclis içerisindeki terör örgütünü destekleyen, kimlik yoksunlarını Gazi Meclis'ten çıkarın." dedi.

Işık, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edenlerin ömür boyu siyaset yapmasına engel olunmadığı ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, terör uzantısı partilerin katılmalarına izin verildiği takdirde terörün bitmeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri de protestoya destek verdi.

Kaynak: AA
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