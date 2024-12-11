Harput'ta Yoğun Sis Eşsiz Görüntüler Oluşturdu - Son Dakika
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Harput'ta Yoğun Sis Eşsiz Görüntüler Oluşturdu

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Elazığ'da 4 bin yıllık Harput Mahallesi, yoğun sis nedeniyle adeta kayboldu ve eşsiz manzaralar sundu.

11.12.2024 22:32
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4 bin yıllık Harput sisten kayboldu, ortaya eşsiz görüntüler çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi'nde yoğun sis nedeniyle göz gözü görmedi.

Elazığ genelinde etkisini sürdüren sis, özellikle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Yoğun sis, Elazığ'ın 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Harput Mahallesi'nde eşsiz bir atmosfer oluşturdu. Tarihi mekanlarıyla ünlü Harput, sisin etkisiyle adeta kayboldu. Yoğun sis, tarihi mekanların görünürlüğünü de büyük ölçüde azalttı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Harput'ta Yoğun Sis Eşsiz Görüntüler Oluşturdu - Son Dakika

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