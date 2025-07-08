Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, gümrük kaçağı 4 bin 134 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince sigara kaçakçılığının önlenmesi kapsamında Harran ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada 4 bin 134 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Harran'da 4 bin 134 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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