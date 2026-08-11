Harran Üniversitesi Korosu Dünya Birincisi Oldu

Harran Üniversitesi Vox Humanis Korosu, İsveç'te düzenlenen World Choir Games 2026'da (Dünya Koro Oyunları) kategorisinde dünya birincisi oldu.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fırat Altun şefliğindeki Harran Üniversitesi Vox Humanis Korosu, Helsingborg'da düzenlenen World Choir Games 2026'ya katıldı.

Anadolu'nun kadim müzik mirasını Batı'nın çok sesli koro geleneğiyle harmanlayan koro, iki yıllık çalışmanın ardından katıldığı yarışmada uluslararası jüriden en yüksek puanı aldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden güçlü koroların yarıştığı organizasyonda "Open Competition - O5: Mixed Chamber Choirs and Vocal Ensembles" kategorisinde sahne alan koro, uluslararası jüri karşısındaki performansıyla yüksek puan aldı ve kategorisinde dünya birinciliğine ulaşarak altın diploma almaya hak kazandı.

Vox Humanis'in dünya birinciliği, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda "Müzik Şehri" unvanını taşıyan Şanlıurfa'nın müzikal mirasının uluslararası görünürlüğüne de katkı sağladı.

"Birincilik beklediğimiz ve hedeflediğimiz bir sonuçtu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen koro şefi Altun, küçük bir topluluk olarak başladıkları yolculukta bilimsel yöntemlerden yararlanarak adım adım ilerlediklerini ve Vox Humanis'i Şanlıurfa'nın ortak seslerinden biri haline getirdiklerini belirtti.

Dünya birinciliğinin kendileri açısından sürpriz olmadığını aktaran Altun, "Birincilik bizim için aslında beklediğimiz ve hedeflediğimiz bir sonuçtu. Ancak bunu kimseyle paylaşmadık. 2024 yılından bu yana bilimsel bir altyapının ve sistemli bir çalışmanın sonucu olarak Vox Humanis'i geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi uluslararası bir platformda temsil etmenin yanı sıra dünya birinciliğine ulaşmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Altun, birçok şeyin doğru bir çalışma ve doğru bir yöntemle olması gerektiği yere ulaşabileceğini gösterdikleri için ayrıca gururlu olduklarını kaydetti.

"Bu başarı kesinlikle tesadüfi değildir"

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu da dünya birinciliğinin üniversite, Şanlıurfa ve Türkiye açısından büyük bir gurur kaynağı olduğunu aktardı.

Başarının uzun soluklu bir emeğin sonucu olduğunu ifade eden Güllüoğlu, "Bu başarı kesinlikle tesadüfi değildir. Bunun arkasında büyük bir emek, disiplin, fedakarlık ve özveri vardır. Harran Üniversitesi Korosu'nun uluslararası arenada elde ettiği bu büyük başarı, yalnızca üniversitemizin değil Şanlıurfa'mızın ve ülkemizin de gururudur." değerlendirmesinde bulundu.

YÖK Başkanı Erol Özvar da koronun Şanlıurfa'nın sesini tüm dünyaya duyurduğunu belirterek, "Şanlıurfa'nın binlerce yıllık eşsiz kültürel ve müzikal mirasını dünya sahnesine taşıyan Harran Üniversitemizi, Koro Şefi Dr. Öğretim Üyesi Fırat Altun'u ve tüm koro üyelerini gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.