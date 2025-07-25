Harran Üniversitesi'nden Güçlü Akademik Mesaj

Harran Üniversitesi (HRÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Üniversitenin uygulama otelinde düzenlenen programda konuşan Rektör Güllüoğlu, bu toprakların kadim topraklar olduğunu ve ilk üniversitenin burada kurulduğunu anımsattı.

Üniversiteye gelen öğrencileri dünya standartlarında yetiştirdiklerine inandıklarını belirten Güllüoğlu, güçlü bir eğitim kadrosuna sahip olduklarını ifade etti.

Harran Üniversitesinin bölgede de projelerde en iyi yapıya sahip olduğunu dile getiren Güllüoğlu, "Yazılımla ilgili de öğrencilerimiz başarıdan başarıya koşuyor. Bundan önce Harran Üniversitesinin mezununu almayız diyen birçok kuruluş, artık bu yargıları yıktı. Yazılımla ilgili kısımda birçok üniversiteye yardım eden bir üniversiteyiz. Harran Üniversitesi kodlarına geri döndü." dedi.

Sağlık, spor, müzik ve diğer alanlarda da başarılar elde ettiklerine dikkati çeken Güllüoğlu, bilimsel ve akademik alanda da güçlü ilerleyişin devam ettiğini kaydetti.

Üniversitenin güçlü akademik kadrosu, sosyal yaşam alanları ve gelişmiş altyapısıyla öğrencilere çok yönlü bir eğitim ortamı sunduğunu aktaran Güllüoğlu, yeni adayların Harran Üniversitesini tercih etmesi tavsiyesinde bulundu.