Harris, Seçim Mağlubiyetini Kabul Etti - Son Dakika
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Harris, Seçim Mağlubiyetini Kabul Etti

Harris, Seçim Mağlubiyetini Kabul Etti

Kamala Harris, Trump'a barışçıl bir yetki devri sözü vererek seçimleri kaybettiğini açıkladı.

07.11.2024 01:16
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ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı olan Kamala Harris, seçim mağlubiyetini kabul ettiğini belirttiği konuşmasında, Donald Trump'a barışçıl bir şekilde yetki devrini gerçekleştireceklerini söyledi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kaybeden Harris, Washington'daki Howard Üniversitesi kampüsünde destekçilerine bir konuşma yaptı.

Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi rakibi Trump'a kaybettiklerini kabul eden Harris, "Bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor. Seçilmiş Başkan Trump ile konuşup zaferi dolayısıyla kendisini tebrik ettim. Ayrıca kendisine ve ekibine, bu yetki devir sürecinin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi konusunda yardımcı olacağımızı da söyledim." şeklinde konuştu.

Bağlılıklarının Trump'a değil Anayasa'ya olduğunu kaydeden Harris, "Bu seçimleri kaybettiğimi kabul ediyorum ancak bu kampanyayı ateşleyen mücadelemizden vazgeçmiyorum." vurgusunu yaptı.

Seçim kampanyası boyunca başarılı bir iş çıkardıklarını savunan Harris, kendisine destek olan herkese teşekkür etti ve inandıkları değerler uğrunda çalışmaya devam etmelerini istedi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.

Kaynak: AA

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