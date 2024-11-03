Harris, SNL'a Sürpriz Katılım Yapacak

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NEW ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine günler kala Demokrat Partinin adayı Kamala Harris'in ülkenin en çok izlenen söyleşi ve komedi programlarından "Saturday Night Live"a sürpriz katılım sağlaması bekleniyor.

Associated Press (AP) haber ajansının kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Harris, başkanlık seçimleri öncesi son programına çıkmaya hazırlanıyor.

Harris'in NBC ulusal televizyonunda yayımlanan söyleşi ve komedi programı "Saturday Night Live"a sürpriz şekilde katılmak üzere New York'a hareket ettiği belirtildi.

Program, yerel saatle 23.30'da başlayacak.

ABD'de 5 Kasım'da 60. başkanlık seçimleri yapılacak. Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris'in yarışacağı seçimlerde kazanan isim, 20 Ocak 2025'te düzenlenecek yemin töreniyle başkanlık koltuğuna oturacak.