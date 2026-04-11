Harrison Ford'un Karanlık Dönemi ve Drama Dersleriyle Kurtuluşu

11.04.2026 20:59
Harrison Ford, gençlik yıllarında yaşadığı derin depresyonu ve bununla başa çıkma sürecinde drama derslerinin hayatındaki dönüm noktası olduğunu anlattı. Bu dönem, oyunculuk kariyerinin temelini attı.

Harrison Ford, gençlik yıllarında derin bir depresyon yaşadığını ve bu dönemde sürekli pizza yiyip uyuyarak hayatla bağlarını kopardığını anlattı. Wisconsin'deki Ripon College'da okurken, not ortalamasını yükseltmek için kaydolduğu drama dersleri onun için beklenmedik bir dönüm noktası oldu. Dersin öğrencilerin tiyatro oyunlarında rol almasını gerektirdiğini fark etti ve bu, onu harekete geçirdi.

Drama derslerinde, daha önce uyumsuz gördüğü insanların aslında hayatındaki en ilginç kişiler olduğunu keşfetti ve bu hikaye anlatıcıları arasında kendine yer buldu. Bu deneyim, onun karanlık dönemden çıkmasını sağladı ve mesleğine dört elle sarılmasına yol açtı. Ford, Indiana Jones ve Yıldız Savaşları gibi unutulmaz rollerle tanınan kariyerinin temelini bu derslere borçlu olduğunu belirtti.

83 yaşındaki oyuncu, emekli olmayı düşünmediğini ve mesleğinin onu depresyondan kurtardığı için hala aktif kalmaktan mutlu olduğunu vurguladı. Son olarak Shrinking dizisinde rol alarak ilk TV dizisi deneyimini yaşadı ve ileri yaştaki oyuncuların hala rol bulabilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
