Harry Potter dizisinde Tom Riddle, Dobby ve Ginny karakterleri için oyuncular açıklandı

İSTANBUL (AA) – HBO, yeni "Harry Potter" dizisinin ikinci sezonunda Tom Riddle, Dobby ve Ginny Weasley karakterlerini canlandıracak oyuncuları açıkladı.

HBO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İngiliz oyuncu Billy Barratt, Lord Voldemort'un gençlik hali Tom Riddle karakterini canlandıracak. Lenny Rush ise ev cini Dobby rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Ron Weasley'nin kız kardeşi Ginny Weasley karakterini de Bonnie Hill canlandıracak. Hill, ilk sezon için bu role seçilen Gracie Cochrane'in yerine kadroya dahil oldu.

Billy Barratt, 13 yaşında "Responsible Child" adlı filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Uluslararası Emmy Ödülü kazanarak bu ödülü alan en genç kişi olmuştu.

Lenny Rush ise "Am I Being Unreasonable?" dizisindeki performansıyla tanınıyor. İngiliz oyuncu, bu rolüyle İngiliz Televizyon Akademisi (BAFTA) Televizyon Ödülleri'nde En İyi Erkek Komedi Performansı ödülünü kazanmıştı.

Daha önce ikinci sezon için Gilderoy Lockhart karakterini Nicholas Hoult'un canlandırmasının planlandığı açıklanmış, ancak oyuncunun yoğun programı nedeniyle rolün Kit Harington'a verildiği duyurulmuştu.

HBO'nun Harry Potter dizisi hakkında

J.K. Rowling'in yedi kitaplık serisinden uyarlanan HBO yapımı, Harry Potter hikayesini yeni bir oyuncu kadrosuyla yeniden ekranlara taşıyacak. İlk sezon, ilk kitap olan "Harry Potter ve Felsefe Taşı" kitabını temel alıyor.

Sekiz bölümden oluşacak ilk sezonun 25 Aralık'ta HBO'da, HBO Max'in hizmet verdiği bölgelerde ise platform üzerinden izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Dizide yeni "Harry Potter"ı ise Dominic McLaughlin, "Hermione Granger"ı Arabella Stanton, "Ron Weasley"yi ise Alastair Stout canlandırıyor.