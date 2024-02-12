Güncel

1. Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı Harşit Vadisi'nde kazanılan zaferin 106. yıl dönümü törenle kutlandı.

Harşit Savunması Vakfı tarafından Tirebolu ilçesinin Demirci Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, " Karadeniz'in Çanakkale"si olarak nitelendirilen Harşit Vadisi'nin, 1. Dünya Savaşı sırasında Rus işgaline karşı verilen efsanevi savunma ile direniş hikayesinin ana üssü olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından alana günün anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinliğe, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.