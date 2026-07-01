Harşova Kalesi'nde Türkçe Rehber Dönemi - Son Dakika
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Harşova Kalesi'nde Türkçe Rehber Dönemi

Harşova Kalesi\'nde Türkçe Rehber Dönemi
01.07.2026 15:54
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Osmanlı'nın imar ettiği Harşova Kalesi'nde Türkçe sesli rehber ve yazılı materyal eklendi.

Romanya'da Osmanlı'nın imar ettiği tarihi Harşova Kalesi'ndeki yazılı materyal ve sesli rehber sistemine ziyaretçiler için Türkçe seçeneği eklendi.

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) yapılan yazılı açıklamaya göre, YEE'nin Romanya Kültür Bakanlığı işbirliğinde yürüttüğü "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında, Köstence'ye bağlı, Tuna Nehri kıyısında bulunan Harşova'daki tarihi kalenin yazılı materyal ve sesli rehber sistemi Türkçeye tercüme edildi.

Proje kapsamında Harşova Kalesinde düzenlenen törene Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Köstence Vali Yardımcısı Şenol Ali, Harşova Belediye Başkanı Viorel Ionescu, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf, Köstence Tarih Müzesi Müdürü Constantin Aurel Mototolea, Harşova Kalesi-Carsium Müzesi Müdürü Constantin Nicolae ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Altan, Türkiye ile Romanya arasındaki kültürel ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini belirterek, bu tür kalıcı ve yapıcı projelerin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirdiğini, bunda da YEE'nin büyük payı olduğunu söyledi.

Ali de kültürel işbirliklerinin ortak tarihi mirasın korunmasına ve tanıtılmasına önemli katkı sunduğuna ve projenin devam etmesinin önemine dikkati çekerek, çocukluk yıllarının memleketi Harşova'da geçtiğini anlattı.

Ionescu ise kalenin uluslararası ziyaretçiler için daha görünür hale gelmesinden memnuniyet duyduklarını, projenin kentin tanıtımı açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

YEE Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız, projenin yalnızca teknik bir çeviri çalışması olmadığının altını çizerek, bunun ortak tarihe duyulan saygının ve Türkiye ile Romanya arasındaki dostluğun somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Roma döneminde inşa edilen ancak 1417'de Osmanlı Devleti'nin gelişiyle önemli askeri, ticari ve idari merkezlerden biri haline gelen bölgede, Osmanlı'nın kale surlarını güçlendirdiği, kale çevresine cami, mescit, han, hamam ve medrese gibi birçok yer inşa ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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