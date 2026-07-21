Harvard'a Soruşturma: Yabancı Bağışlar ve Ayrımcılık İddiası - Son Dakika
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Harvard'a Soruşturma: Yabancı Bağışlar ve Ayrımcılık İddiası

21.07.2026 10:04
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ABD Adalet Bakanlığı, Harvard'daki yabancı bağışların ABD'li öğrencilere ayrımcılık yapıp yapmadığını inceliyor.

ABD Adalet Bakanlığı, yabancıların Harvard Üniversitesine yaptığı bağışlarla "ABD'li öğrencilere ayrımcılık yapılıp yapılmadığını" incelemek için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri yaptıkları açıklamada, Harvard Üniversitesinde yabancılar tarafından yapılan bağışlarla oluşturulan fonların ABD'li öğrencilere karşı olası "ayrımcılık" teşkil edip etmediğini incelediğini belirtti.

Açıklamada bakanlığın, Harvard Üniversitesinin Çinli bağışçıların ABD'li öğrencileri dışlayan burslar oluşturmasına izin verip vermediğini araştırdığı ancak bununla ilgili henüz bir sonuca varamadığı ifade edildi.

Bakanlığın, soruşturmanın Harvard'ın "Çin merkezli mali yardım programlarını" hedeflediğine dikkat çekilen açıklamada, Çinli bağışçıların Harvard'a belirli ülkelerden gelen öğrencilere yönelik mali yardım programlarını desteklemek için para verdiği öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu durumun yasa dışı ayrımcılığa yol açabileceği vurgulandı.

ABD Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Bölümü Başkanı Harmeet Dhillon, yaptığı açıklamada, "Okullar federal parayı alıp sonra da kasıtlı olarak ABD vatandaşlarını dışlayan mali yardım sağlamak için yabancı kaynaklardan para kabul edemezler. Bunu yapmak yasa dışıdır ve nerede bulursak bulalım durduracağız." ifadesini kullandı.

Harvard Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada ise Adalet Bakanlığının konuyla ilgili yaptığı bildirimin incelendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Harvard, bağışların bildirilmesiyle ilgili yasalara uymaktadır ve (ilgili yasanın) 6. Başlık kapsamındaki yasal yükümlülüklerimizle tutarlı olarak, mali yardım tahsisinde ırk, etnik köken veya ulusal köken temelinde yasa dışı ayrımcılık yapmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Chang da açıklamasında, Çin-ABD eğitim işbirliğinin karşılıklı olarak faydasına dikkati çekerek, "Çin, normal eğitim ve akademik alışverişin siyasi amaçlar için kesintiye uğratılmaması gerektiğini savunmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, ABD Adalet Bakanlığı, Güncel, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harvard'a Soruşturma: Yabancı Bağışlar ve Ayrımcılık İddiası - Son Dakika

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