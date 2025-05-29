Harvard Mezuniyetinde Siyasi Protesto - Son Dakika
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Harvard Mezuniyetinde Siyasi Protesto

29.05.2025 11:21
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Mezuniyet kutlamalarında, Harvard öğrencilerinin yakınları okul yönetimine karşı siyasi baskılara tepki gösterdi.

ABD'nin en tanınmış yükseköğretim kurumları arasındaki Harvard Üniversitesinden yeni mezun olan öğrencilerin yakınları, okul yönetimine yönelik siyasi baskılara karşı tepkilerini ortaya koydu.

Harvard'ın Massachusetts eyaletindeki kampüsüne mezuniyet kutlamaları için gelen öğrenci yakınları, ABD hükümetinin fonların kesilmesi, yabancı öğrencilerin azaltılması ve Filistin'e destek gösterilerinin yasaklanması gibi isteklerini doğru bulmadıklarını ifade etti.

Eğitimine katkı sağladığı yakınının mezuniyet törenine katılmak için geldiğini belirten Fransız vatandaşı, Donald Trump yönetiminin üniversitelere yönelik politik baskı uygulamasını çılgınca bulduğunu söyledi.

AA muhabirinin sorularını cevaplandıran ve isminin açıklanmasını istemeyen öğrenci yakını, "Buna tamamen karşıyız çünkü bu, bir intihar demek. Eğer eğitime saldırır, bütçesini, sağlık hizmetlerini, her şeyi keserseniz, o zaman ülkeniz batar." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, Harvard'ın yabancı öğrenci kontenjanını yüzde 15'le sınırlaması isteğinin yanlışlığına dikkati çeken öğrenci yakını, ABD Başkanı'nı kastederek, "Nereden geldiğini unutuyor. Kendisi Amerikalı mı? Hayır. Bu yüzden bunu yapmamalı ve biliyorsunuz, çoğulculuk bir şanstır." dedi.

" Gazze'de olanlar, sadece bir skandal ve soykırım"

Protestoların ifade özgürlüğüyle doğrudan bağına işaret eden Fransız veli, Filistin'e destek gösterilerine katılmanın o kişiyi antisemitik yapmayacağını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu, inanç değil bir yönetim ve siyaset sorunu yani aptalca bir şey yapabilmeniz için Yahudi, Müslüman veya Katolik olmanız gerekmiyor. Biliyorsunuz, dinler sizi daha zeki veya daha aptal yapmaz. Gazze'de olanlar, sadece bir skandal ve soykırım ve bu Yahudiliğin değil (Binyamin) Netanyahu'nun siyaseti."

Gazze'ye yönelik saldırıların engellenmesi konusunda Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarının yetersizliğine işaret eden öğrenci yakını, İsrail'in Filistin halkına karşı yaptığı soykırımla ilgili, "Medeniyetin sonu." değerlendirmesinde bulundu.

Bir arkadaşının mezuniyet törenine katılmak için Boston'a geldiğini belirten siyahi ABD vatandaşı da üniversitelere yönelik baskılar için "Bu, yeni ve daha önce görmediğim bir durum." diyerek bu politikanın ters tepeceği umudunu paylaştı.

"ABD'ye yakışan bir tutum değil"

Harvard Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştığını ifade eden ve ismini vermek istemeyen Türk akademisyen, işini kaybetme pahasına Cumhuriyetçi hükümetin yasakçı politikalarını her ortamda eleştirdiğini belirtti.

Harvard Tıp Fakültesi başta olmak üzere birden fazla fakülte bünyesinde ders verdiğini anlatan akademisyen, fon kesintilerini günlük siyasi çekişmeler olarak değerlendirdi ve "Şu an dünyada en önemli problem, Filistin'de yapılan korkunç ve iğrenç katliamdır." dedi.

ABD'nin özgürlük prensipleri üzerine kurulduğunu hatırlatan araştırma görevlisi, kamuoyu yoklamalarında Amerikan halkının da bu katliamın durmasını istediğine işaret ettiğini vurguladı.

Türk akademisyen, "ABD'ye yakışan bir tutum değil. Kimse bundan fayda görmüyor. İsrailliler de fayda görmüyor. Bunca kan üzerine bina edilen hiçbir sistem ayakta kalamaz, yıkılır." dedi.

Okul kampüsündeki bazı öğrenci ve öğretim görevlileri ise kamera kayıttayken bu konularla ilgili konuşmak istemediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harvard Mezuniyetinde Siyasi Protesto - Son Dakika

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