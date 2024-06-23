Hasada giden yollar bozuldu, çiftçiler iş birliği çağrısı yaptı - Son Dakika
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Hasada giden yollar bozuldu, çiftçiler iş birliği çağrısı yaptı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bahar yağmurları nedeniyle bozulan arazi yolları çiftçileri endişelendiriyor. Çiftçiler, hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte ürün taşımakta güçlük çekeceklerini belirterek yolların onarımı için çiftçi-devlet iş birliği çağrısında bulundu. Şarkışla Ziraat Odası Başkanı ve köy muhtarları, arazi yollarının bozulmasının hasat mevsiminde büyük sorunlara yol açacağını vurgulayarak İl Özel İdaresi veya Valilik tarafından greyder tahsisi yapılmasını talep etti.

23.06.2024 00:12
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Hasada giden yollar bozuldu, çiftçiler iş birliği çağrısı yaptı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bahar yağmurları nedeniyle bozulan arazi yolları çiftçileri endişelendiriyor. Hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte ürün taşımakta güçlük çekeceklerini ifade eden çiftçiler yolların onarımı için çiftçi devlet iş birliği çağrısında bulundu.

Şarkışla'da bahar yağmurlarının tahribatı nedeniyle arazi yolları bozuldu. Hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte ürün taşıma sorunu da gündeme geldi. Köylüler ve muhtarlar, yetkililerden acil çözüm talep ediyor. Bahçealan Köyü Muhtarı ve Şarkışla Mahalle ve Köy Muhtarlar Dernek Başkanı Doğan Gültekin, her yıl Ziraat Odası tarafından arazi yollarına iş makinesi tahsis edildiğini, ancak bu yıl tasarruf tedbirleri kapsamında bu uygulamanın sona erdiğini belirtti. Gültekin, köylülerin mazot ve akaryakıt masraflarını karşılamayı göze aldıklarını, fakat iş makinesi tahsisi yapılmadığını ifade etti.

Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu da Gültekin'in sözlerini destekleyerek, arazi yollarının bozulmasının hasat mevsiminde büyük sorunlara yol açacağını vurguladı. Topçu, Ziraat Odası olarak bütçe yetersizliği nedeniyle bu yıl yolları düzeltemediklerini, İl Özel İdaresi veya Valilik tarafından greyder tahsisi yapılmasını talep ettiklerini açıkladı.

"Masrafı çiftçiden, Greyder devletten"

Bahçealan Köyü muhtarı aynı zamanda Şarkışla Mahalle ve Köy Muhtarlar Dernek Başkanı Doğan Gültekin, yolların düzeltilebilmesi için iş makinesine ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek, "Her yıl köy arazi yollarımızın düzeltilmesi için iş makinası veriliyordu. Böylece hasadımızı sağlıklı bir şekilde kaza bela olmadan yapıyorduk. Bu yılda öğrendiğimize göre köy arazi yollarımıza herhalde tasarruf kapsamları adı altında iş makinası vermiyorlar. Biz devletimize yardımcı olmak maksadıyla bu tasarruf tedbirleri kapsamında mazotu, akaryakıtı bizden olmak üzere iş makinası istiyoruz. Bunun dışında eğer ki köylülerimizin gördüğümüz gibi traktörlerimiz var bu yolları düzeltecek bir aparat olsa traktörle hiç kimseye yük olmadan yollarımızı düzeltebiliriz. Artık Greyder gerekiyor. Akaryakıt parası verilmek üzere sadece bize iş makinesi greyderi tahsis edilmesini istiyoruz" dedi

"Acilen yapılması gerekiyor"

Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, yolların acilen yapılması gerektiğini söyleyerek, " Malum hasat dönemimiz yaklaştı. Bahar yağmurlarının da afaki olmasından dolayı arazi yollarımızda özellikle yırtılma meydana gelmiştir. Bundan dolayı acilen buraların yapılması gerekiyor. Daha önceki süreçlerde biz Ziraat Odası olarak yapıyorduk. Bütçemiz de uygun olmadığından dolayı bu sene yapamıyoruz. Yapma şansımız yok. İl Özel İdaresi, Valilik bünyesi ile yakıt karşılanmak şartıyla tüm muhtarlarımız buna var. Greyder gönderilmesini talep ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz mevki itibariyle de sadece bir köye ait olan değil burası da geçiş bölgesi 4-5 köyümüze ait olan bir yerdir. Çoğu yollarımızın yüzde yetmişi hepsi böyledir. Tabi ki bundan iyi olan yerler de var, ayrı mevzu ama tek pencereden bakmak doğru değildir. Hasat döneminde çiftçilerimiz ürünlerini bu yollardan taşıyacaklar. Hasat ettiği buğdayların arabalarını getirirken burada yani kazaya sebep sebebiyet vermemek amacıyla acilen yapılması gerekiyor. Buradan büyüklerimize duyururuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Şarkışla, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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