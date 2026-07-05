Hasan Aycın Arşivi Dijitalleşti - Son Dakika
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Hasan Aycın Arşivi Dijitalleşti

Hasan Aycın Arşivi Dijitalleşti
05.07.2026 10:15
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Hasan Aycın'ın eserleri, BİSAV tarafından dijital ortamda sanatseverlere sunuldu.

Kendine has üslubuyla çizgiyi ve tefekkürü bir araya getiren usta çizer Hasan Aycın'ın arşivi, Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından dijitalleştirilerek erişime açıldı.

Projede sanatçının bugüne kadar muhtelif mecralarda yer almış çizgileri ile henüz gün yüzüne çıkmamış eserleri, taslakları, eskizleri ve kişisel notları kayıt altına alındı.

Kapsamlı arşivde ayrıca Aycın'a ait fotoğraflar, belgeler, defterler ile sanatı üzerine kaleme alınmış yazı ve araştırmalar da bir araya getirildi. 4 bin 312'si orijinal olmak üzere 4 bin 458 çizgi, 21 defter, 327 fotoğraf, 168 mektup ve 520 eskizden oluşan arşiv, fiziksel tasnifin ardından dijital ortama aktarıldı.

Hasan Aycın Koleksiyonu, "dspace.bisav.org.tr" adresindeki BİSAV e-Arşiv platformu üzerinden sanatseverlerin ve araştırmacıların dikkatine sunuldu.

Proje kapsamında BİSAV'ın Fatih'teki merkezinde "Siyah Beyaz Arasında Bir Çizgizar: Hasan Aycın" Paneli düzenlendi.

Programın açılışında konuşan projenin koordinatörü Betül Demir, Aycın'ın yaklaşık 50 yıldır çizgiyi yalnızca anlatım biçimi olarak değil hakikati aramanın yolu olarak kullanan çok kıymetli bir sanatçı olduğunu söyledi.

Demir, böylesine önemli bir üretimin korunması, düzenli arşiv yapısına kavuşturulması ve araştırmacıların erişimine açılması düşüncesiyle bu projenin hayata geçirildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

BİSAV'ın Kurucu Başkanı Mustafa Özel de yaptığı çeşitli alıntılarla teorik perspektiften Hasan Aycın'ın çizgi serüvenini inceleyerek sanat üretiminde ilhamın önemini anlattı.

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Cemal Şakar, Aycın'ın kişisel koleksiyonunun nasıl oluştuğunu aktararak, bir arşivin titizlikle oluşturulmasının kıymetine dikkati çekti.

Panelde "Mesleki Eğitim ve Araştırma İmkanı Olarak Hasan Aycın'ın Çizimleri" başlıklı konuşmasında akademisyen Hediyetullah Aydeniz, akademik medya çalışmalarıyla Hasan Aycın'ın sanatının kesişiminin imkanları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Akademisyen Yusuf Ziya Gökçek de "Çizgiden Metne Geleneksel Estetik: Hasan Aycın Eserlerinde Biçim ve Mukavemet" başlıklı konuşmasında Aycın'ın çizgisindeki estetik unsurlarını 5 aşamada incelediğini belirtti.

Yönetmen Murat Pay, "Hasan Aycın'ın Görsel Dünyasında Animasyon ve Anlatı İmkanları" başlıklı konuşmasında Aycın'dan yaptığı alıntılarla sanatçının anlatı imkanlarının kaynaklarına, anlatı imkanı olarak çizgisine ve çizgilerinin animasyon tekniğine verdiği ilhama dair görüşlerini ifade etti.

Aycın'ın çizgileriyle hazırlanmış animasyon gösterimiyle tamamlanan program, katılımcıların soru ve katkılarıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hasan Aycın Arşivi Dijitalleşti - Son Dakika

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