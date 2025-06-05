Hasan Gemici\'nin Adı Spor Kompleksinde Yaşatılacak

?? Terme Belediyesi Meclisi, 1952 Helsinki Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Hasan Gemici'nin adını ilçedeki yeni spor kompleksine verme kararı aldı.

Terme Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısında alınan kararla, ilçeye bağlı Oğuzlu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan spor tesisinin adının "Oğuzlu Hasan Gemici Spor Kompleksi" olması kararlaştırıldı.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, olimpiyat şampiyonu Gemici'nin adını yaşatmanın gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Doğduğu topraklardan çıkarak ülkemize olimpiyat altın madalyası kazandıran, adını dünya güreş tarihine altın harflerle yazdıran Hasan Gemici gibi büyük bir sporcumuzun adını, yeni nesillere örnek teşkil etmesi ve onun azmini yaşatmak amacıyla ölümsüzleştirmek bizler için büyük bir onurdur. Yeni tesis hem modern bir spor alanı hem de milli sporcunun adını yaşatacak bir vefa anıtı olacak. İlçemizden çıkan her değeri hatırlamak ve onlara sahip çıkmak, bizim temel sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Hasan Gemici, 1927 yılında Samsun'un Terme ilçesinde dünyaya geldi. Özellikle kendine has ve etkili güreş tekniklerinden biri olan "ters sarma" ile tanındı ve bu teknikle birçok rakibini mağlup etti.

Efsane güreşçi ve antrenör Yaşar Doğu'nun disiplinli antrenman metotları ve güreş felsefesi, Gemici'nin başarısında büyük pay sahibi oldu. Uluslararası arenadaki ilk önemli başarısını 1951 yılında Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda serbest stilde 52 kiloda birincilik kürsüsüne çıkarak kazandı.

Gemici, 1952 Helsinki Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 52 kiloda altın madalya kazandı. 1955 yılında aktif güreş kariyerini noktalayan Hasan Gemici, güreşi bıraktıktan sonra deneyimlerini aktarmak amacıyla antrenörlük yaptı ve Romanya'da görev aldı. Beş çocuk babası olan Gemici, 25 Haziran 2001'de Kocaeli'de 74 yaşında hayatını kaybetti.