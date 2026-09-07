Hasan Kaçan koruma altındaki çocuklarla karikatür atölyesinde buluştu - Son Dakika
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Hasan Kaçan koruma altındaki çocuklarla karikatür atölyesinde buluştu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, karikatürist Hasan Kaçan'ın atölyesinde düzenlenen karikatür etkinliğinde bir araya geldi. Kaçan, "İyilik Var" gönüllülük platformu kapsamındaki etkinlikte çocuklara çizim tekniklerini öğretti ve kendi çizgilerini üretmeleri için teşvik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, karikatürist, senarist ve oyuncu Hasan Kaçan'ın atölyesinde düzenlenen karikatür etkinliğinde bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca lansmanı 12 Eylül'de yapılacak olan "İyilik Var" adlı gönüllülük platformunun çalışmaları kapsamında özel etkinlik düzenlendi.

Kuzguncuk'taki Yeni Sanat Vakfının atölyesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, karikatürist Kaçan'dan animasyon ve karikatür gibi çizimlerin yanı sıra çizginin ne olduğuna dair bilgi alarak çizimler yaptı.

Kaçan, AA muhabirine, devlet koruması altındaki çocuklarla kendisinin de asıl mesleği olan çizgiyi anlatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Çok yetenekli ve çizgiyi seven çocukların eğitime katıldıklarını belirten Kaçan, "Bu gençlerimizin hayatlarının ilerleyen zamanlarında bir şekilde çizgiyle buluşmaları, başkalarının çizmiş oldukları içerikleri direkt kabul etmeleri değil kendi ürettikleri çizgileri kendi arkadaşlarıyla paylaşmaları için birtakım çalışmalar yaptık." dedi.

Kaçan, çizginin hayattaki her alanda yer aldığına işaret ederek, "O çizgiyi bir şekilde hayatımızın normallerinden biri haline getirmişler. Halbuki o kahramanları, o çizgileri bizim üretmemiz gerekirdi. Kendi ürettiğimiz çizgileri, kendi ürettiğimiz desenlerle genç kardeşlerimizin kendilerini ortaya koymalarını istiyorum. O yüzden onlarla bir çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

"Başkalarından hep hazır almamak ve birtakım eserler üretmek gerek"

Devletin çocukların kendilerini geliştirebilmeleri için en büyük desteği verdiğini belirten Kaçan, şunları kaydetti:

"Devletimiz sağ olsun, bu konularda gençlerimizin, çocuklarımızın yanında. Tabii ki burada gönüllülük esastır. Sadece ben değil bir sürü arkadaşım da genç arkadaşlarımıza, kardeşlerimize kendi alanındaki ustalıklarından dersler vermiştir hatta burada arkadaşlarımızın önüne rahmetli Şafak Tavkul'un kitabını koydum. Şafak Tavkul da burada bir sürü genç kardeşimize resim dersleri vermiştir hatta ben bile resim hususunda Şafak Hoca'dan hep ders almışımdır çünkü karikatürist olarak yetiştiğim için resmin inceliklerini, ana kurallarını bilmeme rağmen meğerse bilmediğim çok şey varmış. Dolayısıyla bütün sanatçı kardeşlerimizin, ağabeylerimizin, küçüklerimizin, büyüklerimizin gönüllülük esasında genç arkadaşlarımıza tecrübelerini aktarmalarını ve onu paylaşmalarını rica ediyorum."

Kaçan, gençlerin yalnızca hazır içerikleri tükettiklerinde zihin dünyalarının bir şey üretemez hale geleceğine dikkati çekerek, "Başkalarından hep hazır almamak ve birtakım eserler üretmek gerek. Bunları ille de yayımlanacak, para kazanılacak ya da meslek olacak bir şey değil, kimi zaman da hobi olarak düşünebilirler. Biz de bu hususta elimizden geleni, vaktimiz olduğunca, dilimizin döndüğünce onlara anlatmayı ve sanat geçmişimizi genç kardeşlerimizle buluşturmayı bir görev edindik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hasan Kaçan koruma altındaki çocuklarla karikatür atölyesinde buluştu - Son Dakika

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