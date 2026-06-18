Hasan Kalyoncu Üniversitesi\'nde Mezuniyet Coşkusu

Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) bu yıl mezun olan 1878 öğrenci, düzenlenen törenlerde diplomalarını alarak mezuniyet sevinci yaşadı.

HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu, HKÜ Gösteri Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilere başarılar diledi.

HKÜ olarak gurur duyulan bir güne şahitlik ettiklerini ifade eden Kalyoncu, "Emekle, sabırla ve inançla tamamladığınız bir eğitim yolculuğunuzun ardından, sizlerin üniversitemizdeki lisans eğitiminin son gününde bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Kıymetli mezunlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Üniversitenin laboratuvarlarında doğan fikirlerin patentlere, patentlerin ürünlere ve ürünlerin de küresel ölçekte başarı hikayelerine dönüşmesini arzuladıklarını kaydeden Kalyoncu, "2023 Eylem Planı anlamında üniversitemizin de geleceğe yönelik yol haritasını belirlerken öncelikli hedefimiz kaliteyi kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmektir. Kalite güvencesi eğitim anlayışımızın tüm süreçlerle bütünleştiği bilgi temelli karar alma mekanizmalarının etkin şekilde Rektörlüğümüz tarafından yürütülmesidir." dedi.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan da üniversitenin 12'nci mezunlarını vermesinin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Öğrencilerimizi, aldıkları güçlü eğitimle, bitmek bilmeyen enerjileriyle, gözlerindeki o parlak ışıkla yeni ufuklara uğurluyoruz. Unutmayın sizler Cumhuriyetimizin, bilimin ve geleceğimizin en genç güvencelerisiniz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yaptığı konuşmada öğrencilere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından derece alan öğrencilere plaket verildi, kep atma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Dün başlayan mezuniyet törenlerinde 1878 öğrenci mezun oldu.