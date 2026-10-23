Hasan Mutlu'nun kızı, babası için insan onuruna yakışır sağlık hizmeti istedi - Son Dakika
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Hasan Mutlu'nun kızı, babası için insan onuruna yakışır sağlık hizmeti istedi

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Hasan Mutlu\'nun kızı, babası için insan onuruna yakışır sağlık hizmeti istedi
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Hasan Mutlu'nun kızı Begüm Nazlı Mutlu, babasının omurga ameliyatı sonrası tedavisinin yarım kaldığını ve yeniden ameliyat edilip aynı gün cezaevine gönderildiğini açıkladı. Mutlu, taleplerinin ayrıcalık değil, insan onuruna yakışır sağlık hizmetine erişim olduğunu belirtti.

(İSTANBUL) - Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kızı Begüm Nazlı Mutlu, babasının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, omurga ameliyatının ardından tedavi sürecinin yarım kaldığını ve yeniden ameliyat edilen babasının aynı gün cezaevine gönderildiğini belirtti. Mutlu, "Talebimiz ayrıcalık değil; babamın sağlık durumunun gerektirdiği tedavinin eksiksiz sürdürülmesi ve insan onuruna yakışır koşullarda sağlık hizmetine erişebilmesidir" dedi.

Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kızı Begüm Nazlı Mutlu, babasının X hesabı üzerinden paylaşım yaparak babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"Bizim talebimiz ayrıcalık değil; babamın sağlık durumunun gerektirdiği tedavinin eksiksiz sürdürülmesi, iyileşme sürecinin güvence altına alınması ve insan onuruna yakışır koşullarda sağlık hizmetine erişebilmesidir" ifadesini kullanan Begüm Nazlı Mutlu, şunları kaydetti:

"Babam Hasan Mutlu, henüz tutuklanmadan önce omurgasındaki rahatsızlık nedeniyle sol bacağında giderek artan ve şiddetlenen ağrılar yaşamaya başlamıştı. Kendisine yöneltilen tehdit ve tacizlerin yoğunlaştığı bu dönemde, sağlık durumunun gerektirmesi üzerine acilen L4-L5 ve L5-S1 seviyesinden ameliyat olmak zorunda kaldı. Ancak ameliyattan yalnızca 4 gün sonra gözaltına alınması ve ardından tutuklanması nedeniyle tedavi ve iyileşme süreci yarım kaldı.

Tutukluluğunun 8-10. aylarından itibaren, cezaevi koşullarının da etkisiyle daha önce yaşadığı ağrılar yeniden ortaya çıktı. Bu süreçte 4-5 kez Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kontrole götürüldü. Yapılan MR incelemeleri ve kardiyoloji kontrollerinin ardından, sol bacağında kalıcı his kaybı yaşanması riski nedeniyle yeniden aynı ameliyatın yapılmasına karar verildi. Ancak babam, ameliyatın ardından aynı gün üstelik anestezinin etkisi henüz tamamen geçmemişken taburcu edilerek cezaevine geri gönderildi. Babamın yaşadığı bu süreç, cezaevi koşullarında sağlık sorunlarıyla mücadele etmenin ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne sermektedir."

Kaynak: ANKA
Hasan MutluAmeliyatPolitikaGüncelSon Dakika

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