Hasan Nasrallah: İran İsrail'in Şam'daki saldırısına karşılık verecek - Son Dakika
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Hasan Nasrallah: İran İsrail'in Şam'daki saldırısına karşılık verecek

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İran'ın İsrail'in Şam'daki konsolosluk saldırısına karşılık vereceğini belirterek, Lübnanlılara her türlü olasılığa karşı tedbir almaları çağrısında bulundu. Nasrallah, Hizbullah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde 'Kudüs Günü' dolayısıyla düzenlenen programa video konferans aracılığı ile katılıp İsrail ile çatışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

05.04.2024 18:23
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Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İran'ın İsrail'in Şam'daki konsolosluk saldırısına karşılık vereceğini belirterek, Lübnanlılara her türlü olasılığa karşı tedbir almaları çağrısında bulundu.

Nasrallah, Hizbullah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde "Kudüs Günü" dolayısıyla düzenlenen programa video konferans aracılığı ile katılıp İsrail ile çatışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluğuna yönelik gerçekleştirdiği saldırıya Tahran'ın karşılık vermesinin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Nasrallah, "İran'ın karşılık vermesinden sonra herkes kendini hazırlamalı, işlerin nasıl gidebileceğini bilmeli ve her olasılığa hazırlıklı olmalı." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki çatışmaların üzerinden 6 ay geçmesine rağmen henüz asıl güçlerini ve silahlarını kullanmadıklarını iddia eden Nasrallah, Lübnan'daki direnişin savaştan korkmadığını ve her türlü savaş ihtimaline de hazır olduğunu vurguladı.

Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a yönelik topyekün savaş tehdidi ve baskılarına rağmen Lübnan cephesini durduramadığını, tutumlarında bir değişikliğin olmadığını ve Gazze ile dayanışma içerisinde kalmaya devam ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Hasan Nasrallah, Lübnan, İsrail, İran, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasan Nasrallah: İran İsrail'in Şam'daki saldırısına karşılık verecek - Son Dakika

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