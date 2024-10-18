Hasan Öztürkmen: "cumhurbaşkanlığı 2025 Yılında Günde En Az 2 Bin 727 Asgari Ücret Harcayacak" - Son Dakika
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Hasan Öztürkmen: "cumhurbaşkanlığı 2025 Yılında Günde En Az 2 Bin 727 Asgari Ücret Harcayacak"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin Meclis'e sunulduğunu hatırlatarak, "Bu yılın net asgari ücretine göre hesaplandığında, Cumhurbaşkanlığı 2025 yılında günde en az 2 bin 727 asgari ücret harcayacak. 'En az' diyoruz çünkü, planlanan bütçeler yıl tamamlanmadan aşılıyor ve ek bütçelerle ilave kaynaklar ayrılıyor" dedi.

18.10.2024 15:59
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(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin Meclis'e sunulduğunu hatırlatarak, "Bu yılın net asgari ücretine göre hesaplandığında, Cumhurbaşkanlığı 2025 yılında günde 'en az' 2 bin 727 asgari ücret harcayacak. 'En az' diyoruz çünkü, planlanan bütçeler yıl tamamlanmadan aşılıyor ve ek bütçelerle ilave kaynaklar ayrılıyor" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın, kredi kartları limitlerinden bile vergi almaya heveslendiğini belirterek, 2025 yılının ekonomik açıdan daha zor olacağını ifade etti. Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre; iktidar, 2025 yılında kamuya ait taşınmazların satışından 11 milyar TL'nin üzerinde gelir elde etmeyi planlıyor.

2025 yılında satılacak taşınmazlar ve beklenen gelirler şöyle; Lojman satışlarından 411 milyon 155 bin TL, arazi satışlarından 6 milyar 19 milyon 545 bin TL, arsa satışlarından 198 milyon 967 bin TL, orman vasfını kaybetmiş 2/B araziler ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışından 4 milyar 631 milyon 526 bin TL. Kamuya ait taşınır satışlarından beklenen gelir ise 69 milyon 954 bin TL. 2024 yılı ilk 8 ayında taşınmaz satışından 8 milyar 57 milyon 143 bin TL gelir elde edildiği görülüyor. 2024 için yıl sonu tahmini ise 9 milyar 853 milyon 185 bin TL.

Öte yandan, 2025 yılında vazgeçilen verginin miktarı 3 trilyonun üzerinde. Vazgeçilen verginin aslan payını 1.4 trilyon ile Gelir Vergisi oluşturuyor. İkinci sırada ise 701 milyon TL ile Kurumlar Vergisi geliyor. Vaz geçilen Katma Değer Vergisi (KDV) oranı ise 519 milyon TL.

"Cumhurbaşkanlığının bütçesi geçen yıla göre yüzde 38 arttı"

Teklifle birlikte Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 yılı bütçesi de belli oldu. Cumhurbaşkanlığı için 2025 yılında öngörülen bütçe 16 milyar 928 milyon 146 bin TL oldu. Cumhurbaşkanlığının bütçesi geçen yıla göre yüzde 38 arttı. Cumhurbaşkanlığı bütçesinde en fazla ödenek 9 milyar 857 milyon 811 bin lira ile mal ve hizmet alım giderine ayrıldı. Personel giderlerine ayrılan ödenek 2 milyar 784 milyon 216 bin lira oldu. Ayrıca, 2025 yılı için Cumhurbaşkanlığı'na 20 araç alınacak. Bu araçlar için toplam 16 milyon 940 bin liralık ödenek ayrıldı.

Bu yılın net asgari ücretine göre (17.001) hesaplandığında, Cumhurbaşkanlığı 2025 yılında günde en az 2 bin 727 asgari ücret harcayacak. En az' diyoruz çünkü, planlanan bütçeler yıl tamamlanmadan aşılıyor ve ek bütçelerle ilave kaynaklar ayrılıyor.

"Bütçe teklifi işçi, memur ve emekliler için 2025'in yine kötü bir yıl olacağını gösteriyor"

Bütçe teklifi işçi, memur ve emekliler için 2025'in yine kötü bir yıl olacağını gösteriyor. Örneğin, kamu görevlilerinin saat başı fazla çalışma ücretlerinde sadece yüzde 26,7'lik bir artış öngörülüyor. Yıllık enflasyon beklentisinin iktidarın hesaplamalarına göre yüzde 41,5 olduğu, 12 aylık enflasyonun ise yüzde 49,38 olduğu ortamda yüzde 26,7'lik bir artış, krizin faturasının katmerleşerek vatandaşın sırtına yıkılacağını gösteriyor. Üstelik bağımsız ekonomistlerin hesapladığı gerçek enflasyon verileri bu rakamların neredeyse iki katı olduğu göz önüne alındığında, ücretlerdeki artışlar gerçek enflasyonun çok altında kalacak. 2025 yılı çok daha zor bir yıl olacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hasan Öztürkmen: 'cumhurbaşkanlığı 2025 Yılında Günde En Az 2 Bin 727 Asgari Ücret Harcayacak' - Son Dakika

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