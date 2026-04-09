Hasan Şaş'tan Lucescu Anıları: 'Kendin Ol' Dedi, Hayatım Değişti

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Hasan Şaş, 3-1'lik Göztepe maçı sonrası hayatını kaybeden Mircea Lucescu ile ilgili anılarını SporOn Youtube kanalında anlattı. Şaş, askerlik döneminde zorlu bir süreçten geçerken Lucescu'nun kendisine 'Kendin ol' diyerek özgüven verdiğini belirtti. Bu konuşmanın Galatasaray'daki hayatını yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

Şaş, Lucescu'nun oyuncularına olan ilgisini vurgulayarak, bir PSG maçı sonrası formasını oğlu için istemesini örnek gösterdi. Ayrıca, Lucescu'nun takımına aldığı 24 pardösüyü dağıtması gibi detaylarla onun karakterini anlattı. Lucescu'nun Türk futboluna katkılarına değinen Şaş, mekanının cennet olmasını diledi.