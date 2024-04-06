AK Parti'den Çerkeş Belediye Başkanı seçilen Hasan Sopacı göreve başladı - Son Dakika
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AK Parti'den Çerkeş Belediye Başkanı seçilen Hasan Sopacı göreve başladı

AK Parti'den Çerkeş Belediye Başkanı seçilen Hasan Sopacı, mazbatasını alarak görevine başladı. Sopacı'ya mazbatası, Çerkeş Adliyesi'nde düzenlenen törenle İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Ahmet Saran tarafından verildi. Sopacı, mazbatayı alırken yaptığı açıklamada, hemşehrilerine teşekkür ederek yeni dönemde ilçeye ve halka hayırlı hizmetler sunmayı hedeflediğini belirtti. Göreve başlamadan önce belediye hizmet binası önünde kurban kesildi.

06.04.2024 10:09  Güncelleme: 10:22
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AK Parti'den Çerkeş Belediye Başkanı seçilen Hasan Sopacı, mazbatasını alarak görevine başladı.

Sopacı'ya mazbatası, Çerkeş Adliyesi'nde düzenlenen törenle İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Ahmet Saran tarafından verildi.

Sopacı, burada yaptığı açıklamada, mazbatayı meclis üyeleriyle aldıklarını belirterek, "Bir kez daha bu göreve bize layık gören kıymetli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Halkımızın desteği ve güveniyle bu kutsal görevi bir kez daha bizlere nasip eden Rabb'ime sonsuz hamdolsun. Yeni dönem ilçemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Belediye hizmet binası önünde kesilen kurbanın ardından Sopacı, görevine başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'den Çerkeş Belediye Başkanı seçilen Hasan Sopacı göreve başladı - Son Dakika

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