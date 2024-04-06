AK Parti'den Çerkeş Belediye Başkanı seçilen Hasan Sopacı, mazbatasını alarak görevine başladı.
Sopacı'ya mazbatası, Çerkeş Adliyesi'nde düzenlenen törenle İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Ahmet Saran tarafından verildi.
Sopacı, burada yaptığı açıklamada, mazbatayı meclis üyeleriyle aldıklarını belirterek, "Bir kez daha bu göreve bize layık gören kıymetli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Halkımızın desteği ve güveniyle bu kutsal görevi bir kez daha bizlere nasip eden Rabb'ime sonsuz hamdolsun. Yeni dönem ilçemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Belediye hizmet binası önünde kesilen kurbanın ardından Sopacı, görevine başladı.
Son Dakika › Güncel › AK Parti'den Çerkeş Belediye Başkanı seçilen Hasan Sopacı göreve başladı - Son Dakika
Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik güvenliğini artırmak amacıyla dronlar aracılığıyla yapılan denetimlerle trafik akışını ve kurallara uyumu gözlemliyor. Dronlar, yüksekten görüntüleme yaparak muhtemel ihlalleri tespit etme ve denetleme sürecine katkı sağlıyor. Bu denetimlerin özetini içeren bir klip sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor ve sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve trafik güvenliğine katkı sağlamaları konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.
AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen sosyal medya fenomenlerinden Mert Armağan'ın YouTube kanalındaki canlı yayında, Nevzat Kaya isimli kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik tehditlerde bulundu. Armağan, yayın sonrası Kaya'nın sözlerini kabul edilemez olarak nitelendirerek özür diledi ve ilişiklerini kestiğini açıkladı.
Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi Ankara istikametinde akıcı yoğunluk oluşturuyor. İzmit ilçesi geçişi ve Derince ilçesi Liman Işıklar mevkiinde de yer yer yoğunluk yaşanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tedbirleri arttırarak sürücülere hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Büyükkayacık Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikaya ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın çevredeki tesislere sıçramadan kontrol altına alındı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir depodan 2 bin lira değerinde demir hurda ve tamir anahtarları çalan şüpheliler, Buharkent ilçesinde çalıntı malzemeler ile birlikte yakalanarak adli işlemlere başlandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?