Hasan Yükselir'in besteleri Atlas 1948'de Anadolu melodileriyle buluştu - Son Dakika
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Hasan Yükselir'in besteleri Atlas 1948'de Anadolu melodileriyle buluştu

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Hasan Yükselir\'in besteleri Atlas 1948\'de Anadolu melodileriyle buluştu
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Hasan Yükselir, soprano Dijle ve Anatolia Senfoni Orkestrası'nın 'Sınır Tanımayan Şarkılar' konseri Atlas 1948'de müzikseverlerle buluştu. Fırat Yükselir'in yönettiği yaklaşık 30 kişilik orkestra Anadolu melodilerini yorumladı; projenin albüm olarak yayımlanması planlanıyor.

Besteci ve yorumcu Hasan Yükselir, soprano Dijle ve Anatolia Senfoni Orkestrası'nın sahne aldığı "Sınır Tanımayan Şarkılar" konseri, Atlas 1948 Sineması'nda müzikseverlerle buluştu.

Hasan Yükselir'in besteleri ve orkestra düzenlemelerinin seslendirildiği konserde, geleneksel melodiler yaylı, tahta nefesli ve vurmalı çalgıların eşliğinde yeniden yorumlandı.

Anadolu'dan Azerbaycan'a uzanan ortak kültürel coğrafyanın müzikal izlerinin de yer aldığı repertuvarda, Yunus Emre, Dadaloğlu, Karacaoğlan ve Nazım Hikmet gibi edebiyat ve düşünce dünyasının önemli isimlerinin eserleri de seslendirildi.

Konserde, Anatolia Senfoni Orkestrası'nın şefliğini besteci ve orkestra şefi Fırat Yükselir üstlendi. Birinci ve ikinci keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, obua, klarnet, fagot ve timpaniden oluşan yaklaşık 30 kişilik orkestra, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden beslenen eserleri klasik Batı müziğinin çok sesli yapısıyla yorumladı.

"Gelenekten geleceğe" anlayışıyla hazırlanan projenin, yeni düzenlemelerle birlikte bir albüm olarak yayımlanması planlanıyor.

Kaynak: AA
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