Hasanağa Bahçesi Yenileniyor - Son Dakika
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Hasanağa Bahçesi Yenileniyor

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla Buca Hasanağa Bahçesi'nde yenileme çalışmaları başladı. 96 dönümlük park, modern ve güvenli hale getiriliyor. Çalışmalar gece gündüz üç vardiya şeklinde gerçekleştiriliyor.

28.01.2025 12:57  Güncelleme: 13:51
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı üzerine Buca Hasanağa Bahçesi'nde yenileme çalışmaları başladı. 96 dönümlük park, zemininden aydınlatmasına, oyun gruplarından sulama sistemine kadar konforlu, modern ve güvenli hale getiriliyor. Alandaki kaykay pisti ise Bucalı gençlerin Başkan Tugay'dan istediği gibi yeniden tasarlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Buca'nın simgelerinden Hasanağa Bahçesi'nin rehabilitasyonu ve yenilenmesi için verdiği talimat üzerine çalışmalar başlatıldı. Başkan Cemil Tugay, saha gezisinde 96 dönümlük tarihi parkta incelemelerde bulunmuş, bu gezide neler yapılacağı ile ilgili yol haritası oluşturulmuştu. Planlama sürecinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, eş zamanlı çalışmaları hızla uygulamaya koydu.

Gece gündüz 24 saat çalışma

Yaklaşık bir asırdır kente hizmet veren parkın yenileme çalışmaları, parkın hem yeşil hem de tarihi dokusuna uygun şekilde planlandı. Parkın yeşil alanlarından altyapısına, oyun ve spor alanlarından engelli erişimine A'dan Z'ye çalışmalar yürütülmeye başlandı. 3 vardiyada gece gündüz ilerleyen çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak Hasanağa Bahçesi'nin daha konforlu, daha yeşil, daha kullanışlı hale kavuşturulması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Cemil Tugay, Güncel, İzmir, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

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