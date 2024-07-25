Hasanbeyli'de depremden etkilenenler için yapılan 512 konutun inşası tamamlanıyor - Son Dakika
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Hasanbeyli'de depremden etkilenenler için yapılan 512 konutun inşası tamamlanıyor

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapılan 512 konutun inşası büyük oranda tamamlandı. Konutların hak sahiplerine teslim edilmesi için çevre düzenlemesi tamamlanmayı bekliyor.

25.07.2024 11:47
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Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, depremlerden etkilenenler için yapımı süren 512 konutun inşasında sona gelindi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı büyük oranda tamamlanan konutların bulunduğu alanda çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapılan konutlar, kısa süre içinde hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.

Hasanbeyli Kaymakam Vekili Ahmet Dervişoğlu, AA muhabirine, ilçedeki deprem konutlarının yapımına afetten yaklaşık 2 ay sonra başlandığını söyledi.

Planlanan 512 konutun inşasının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Dervişoğlu, "Kura çekimiyle 206 hak sahibini belirledik. Bu vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmek için çevre düzenlemesinin tamamlanmasını bekliyoruz. Çevre düzenlemesinin ardından ilçedeki depremzede vatandaşlarımız konutlarına geçmeye başlayacaklar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hasanbeyli'de depremden etkilenenler için yapılan 512 konutun inşası tamamlanıyor - Son Dakika

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