Hasankeyf İlçesinde Hayvanların Su İhtiyacı Sondaj Çalışmasıyla Karşılandı - Son Dakika
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Hasankeyf İlçesinde Hayvanların Su İhtiyacı Sondaj Çalışmasıyla Karşılandı

Hasankeyf İlçesinde Hayvanların Su İhtiyacı Sondaj Çalışmasıyla Karşılandı

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı İncirli köyünde yaşayan vatandaşlar, hayvanlarının su sorunu için destek istedi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla İl Özel İdaresi tarafından yapılan sondaj çalışması tamamlandı ve hayvanlara su ulaştırıldı. Sondaj kuyusunda kullanılan elektrik güneş panellerinden sağlandı.

07.03.2024 13:15
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hayvanların su ihtiyacı yapılan sondaj çalışmasıyla karşılandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in köy ziyaretleri sırasında Hasankeyf ilçesine bağlı İncirli köyünde yaşayan vatandaşlar, hayvanlarının su sorunu için destek istedi.

Talep üzerine Canalp'in talimatıyla İl Özel İdaresi tarafından sondaj çalışması başlatıldı.

Yapılan analizlerin ardından başlatılan sondaj çalışması tamamlanarak köylülerin hizmetine sunuldu.

Elektriğin güneş panellerinden sağlandığı sondaj kuyusunda, su beton sıvatlar vasıtasıyla hayvanlara ulaştırıldı.

Köylüler, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hasankeyf İlçesinde Hayvanların Su İhtiyacı Sondaj Çalışmasıyla Karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasankeyf İlçesinde Hayvanların Su İhtiyacı Sondaj Çalışmasıyla Karşılandı - Son Dakika
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