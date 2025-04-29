Hasankeyf Kalesi Yakında Ziyarete Açılacak

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Hasankeyf Kalesi'nin yakın zamanda ziyarete açılması planlanıyor.

Mezopotamya'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olan ve çok sayıda medeniyetin izlerini barındıran tarihi Hasankeyf'teki kale, yapılan çevre düzenlemeleri ve alınan güvenlik önlemleriyle ziyaretçiler için hazır hale getirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında kaleye çıkan yürüyüş yolları yenilendi, bilgilendirme tabelaları yerleştirildi ve dinlenme alanları oluşturuldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kalenin yakın zamanda açılmasının planlandığı bildirildi.