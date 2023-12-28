 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, DSİ 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'u ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, DSİ 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'u ziyaret etti

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'u ziyaret etti. Ziyaret sırasında İmrak, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Aksoy da ziyaretten memnuniyetini dile getirdi. Kaymakam İmrak daha sonra Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'i yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, DSİ 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy\'u ziyaret etti
28.12.2023 - 13:27,
Abone Ol

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'u ziyaret etti.

Aksoy'un Dargeçit ilçesindeki makamına gerçekleştirilen ziyarette İmrak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam İmrak, daha sonra Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santralini (HES) yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, HES, Enerji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, DSİ 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'u ziyaret etti - Son Dakika


13:49
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
13:38
12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş 12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş
13:04
Müstehcen içerikli parti düzenleyen 'Fergio House' hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:39
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:32
Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31
Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19
Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor

Son Dakika
13:49 Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
13:38 12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş
13:04 Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:39 Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:32 Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31 Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
11:53 CHP'de İzmir, Artvin, Çanakkale ve Tekirdağ için aday anlaşmazlığı var
11:42 Aboubakar Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 14:17:41. #1.12#
SON DAKİKA: Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, DSİ 16. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'u ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement