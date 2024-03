Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'tan 8 Mart mesajı

Güncel

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İmrak, mesajında, kadının toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru olduğunu belirtti.

Toplumun temel yapı taşı olan kadınların ve annelerin daima özverinin ve sevginin kaynağı olduğunu ifade eden İmrak, şunları kaydetti:

"Türk kadınları vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendileri savaşmışlar ve İstiklal savaşımızda cephe gerisinin kahramanı olmuşlardır. Hayatın tüm alanlarında her türlü fedakarlığı gösteren kadınlarımız, bu vatan ve millet için canını feda etmeye hazır nesilleri de yetiştirmiştir. Yeni nesillerin yetişmesinde kadınlarımızın annelik vasfı ile üstlendikleri sorumluluk, geleceğimizin inşasında onların ne kadar hayati öneme sahip olduklarını göstermektedir. Ülkemizde her alanda başarılı çalışmalar yapan kadınların sayısının artması övünç kaynağımızdır. Yaşamı boyunca birçok güçlüğe katlanan ve büyük sorumluluklar üstlenen kadınların toplumsal yaşama etkin biçimde katılmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük hedefleri arasındadır. Bu özel günde tüm kadınlarımıza hak ettikleri saygı ve değerin gösterildiği, güzel günler temenni ediyorum. Vatan için gözünü kırpmadan can veren tüm şehitlerimizin eşleri ve anneleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."