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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İdareciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İdareciler Günü'nü kutladı

İmrak, mülki idare amirleri devleti ve hükümeti temsil ederken sadece devletin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, şefkatini de temsil etmekle beraber vatandaş ile devlet arasındaki sevgi ve güven bağlarını güçlendirdiğini belirtti. Halka hizmetin hakka hizmet olduğunu kaydeden İmrak, bu bilinçle çalışan idarecilerin devletin en önemli yapı taşını teşkil ettiğini ifade etti.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İdareciler Günü\'nü kutladı
10.01.2024 - 16:33,
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Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İmrak, mesajında, mülki idare amirleri devleti ve hükümeti temsil ederken sadece devletin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, şefkatini de temsil etmekle beraber vatandaş ile devlet arasındaki sevgi ve güven bağlarını güçlendirdiğini belirtti.

Halka hizmetin hakka hizmet olduğunu kaydeden İmrak, bu bilinçle çalışan idarecilerin devletin en önemli yapı taşını teşkil ettiğini ifade etti.

İmrak, şunları kaydetti:

"Devlet geleneğimizin en önemli yapısına sahip olan mülki idare amirliği şerefli ve onurlu bir maziden gelen meslektir. Mülki idare amirleri ülkemizin her yerinde devleti ve hükümeti temsil etme ve yetkileriyle vatandaşların her türlü sorunlarını, isteklerini ve ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm üretir. Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda halkın mutluluğu ve refahının yükseltilmesinde ve Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerine daima bağlı kalarak, ileri demokrasilerinin yerleşmesinde çok önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle mensubu olmaktan gurur duyduğum ve bu özverili mesleği fedakarca yürüten tüm meslektaşlarımın 10 Ocak idareciler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA
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