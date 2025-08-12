Hasankeyf'te Eşeğe Çarpan Otomobilde 4 Yaralı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde eşeğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kılıç köyü mevkisinde A.Ç idaresindeki 72 ABU 554 plakalı otomobil eşeğe çarptı.
Çarpma sonucu otomobilde bulunan N.Ç., M.Ç., H.Ç., N.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
