Hasankeyf'te Gazze için Kermes Düzenlendi

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde lise öğrencileri Gazze yararına kermes etkinliği düzenledi.

Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan öğrenciler ve İlçe Müftülüğünün katkılarıyla düzenlenen kermeste, öğrenciler yaptığı pasta ve yemek çeşitlerini satışa sundu.

Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen kermese kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Resim sergisinin de düzenlendiği kermeste, elde edilen kazanç Gazze'ye bağışlanacak.