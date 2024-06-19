Hasankeyf'te Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi İlan Edildi - Son Dakika
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Hasankeyf'te Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bazı bölgeler, 19 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan bu bölgelere vatandaşların izinsiz olarak girmemeleri gerektiği belirtildi. Yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak.

19.06.2024 15:23
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bazı bölgeler 19 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ilan edilen geçici askeri güvenlik bölgesine, vatandaşların can ve mal güvenlikleri bakımından belirtilen tarihler arasında izinsiz olarak girmemeleri gerektiği belirtildi.

Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuzeyde, Çatalsu Mahallesi Guharareziye sırtlarının 500 metre kuzey doğusu, Çine Tepe, Koyunlu Mahallesi'nin 200 metre batısı, Diyar Tepe, Kubalo Tepe, Verkedavut Tepe Banikola sırtı, Güneşli köyü doğusu, Diyarenesi Tepe, Riliki Tepe, Kelekçi köyü güneyi, Kelekçi köyü güney doğusu Montol Tepe güneyi, İsimsiz Tepe, Kuşaklı Dağı kuzeyi, Harami Karakol Gediği, doğuda ise Sevrak Tepe kuzeydoğusu, Güverhacı Tepe Kayıklı köyü güney batısı, Şikeriharciya Tepe kuzeydoğusu, güneyde, Şikerharciya Tepe kuzeydoğusu, Gariavlike Tepe doğusu, Beltaguvar Tepe doğusu, Karakataş Tepe uzantısı, Çaymavan Tepe, Poyraz Tepe, Şayesir sırtları, 1685 Rakımlı Tepe, Kevni Tepe, Şan Tepe batısı, Kelemahmuke sırtları, batıda, Kelemahmuke sırtları, Guharamir Tepe, Nöbet Tepe, Çatalsu Mahallesi uzantısı arasında kalan arazi kesimler 19 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Kaynak: AA

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